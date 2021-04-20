«Я сам очень переживаю»: в Нижнем Тагиле врач переехал щенка, лежащего на дороге

Фото: фрагмент видео

В Нижнем Тагиле водитель иномарки переехал четырехмесячного щенка. Это случилось 16 апреля в коллективном саду «Белая Ватиха». Происшествие попало на камеры.

По видео видно, как синий автомобиль поворачивает на проселочную дорогу, а в это время на середине проезжей части лежит маленький пес. Машина, не останавливаясь и не сбавляя скорость, проезжает правыми колесами по бедолаге.

После случившегося водитель скрылся. Щенок, прихрамывая, убежал с дороги.

Хозяин пса - житель коллективного сада Илья Голубев. По словам мужчины, несколько месяцев назад им с супругой подкинули несколько щенков, и с тех пор они живут у них. Сразу после того, как малыша переехала машина, тагильчанин отправился с питомцем в ветеринарную клинику. Шансов, что щенок выживет, врачи не давали.

- К сожалению, щенок умер во время операции, остановилось сердечко. Он получил травмы не совместимые с жизнью, - рассказал «КП-Екатеринбург» Илья Голубев. – Сейчас наш юрист готовит заявление в полицию.

В Нижнем Тагиле водитель переехал щенка, который лежал посреди дороге Видео: Илья Голубев

В полиции Нижнего Тагила отметили, что пока заявление к ним от владельцев щенка не поступало.

Как стало известно позже, за рулем иномарки был Николай Лисьин, врач Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле. Мужчина рассказал, что не заметил щенка. А когда увидел, что переехал собаку, он остановился, убедился, что с ней все хорошо, тогда и уехал.

- Я очень переживаю по этому поводу, что даже попал в больницу, - рассказал нам по телефону Николай.