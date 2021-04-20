Ремонт дорог в Екатеринбурге 2021: запланирована реконструкция 45 участков дорог

Власти намереваются отремонтировать 45 дорог в 2021 году Алексей БУЛАТОВ Фото:

После таяния последнего снега дорожники ежегодно проверяют наличие ям и состояние дорожного полотна. Проверка показала, что ремонт необходим 45 участкам улиц.

Рассказываем, какие дороги в Екатеринбурге в 2021 году уже закрыли на ремонт, а какие только предстоит закрыть.

УЖЕ ЗАКРЫТЫ НА РЕМОНТ

Пока на карте Екатеринбурга в списке «ремонт» значится участок улицы Бебеля, от улицы Готвальда до улицы Кирова. Нечетная сторона будет закрыта с 15 мая по 20 июля 2021.

Городские службы отремонтируют мост и для объезда организуют двухполосное движение по четной стороне Бебеля.

Кроме того, «КП-Екатеринбург» уже писал о ремонте моста на Блюхера. Он будет закрыт с 1 мая по 31 августа 2021 года.

ПРЕДСТОИТ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ

В эфире радио «Комсомольская правда» председатель Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова рассказала, что в 2021 году в Екатеринбурге будет осуществлен ремонт 45 дорог. Список сформирован на основании обращений местных жителей.

– Перечень дорог, подлежащих ремонту в текущем году, формируется на основании ежегодной инструментальной диагностики состояния магистралей, по предписаниям службы ГИБДД, транспортной инспекции и, конечно же, по обращениям горожан, – уточнила она.

Блюхеровский мост закроют на 4 месяца Алексей БУЛАТОВ Фото:

В 2021 году в Екатеринбурге под ремонт попадут следующие дороги: на улице Фронтовых Бригад от Шефской до дома № 78 на Норильской. По данному участку поступило много обращений горожан. Дорожные службы будут бороться с ямами на улице Сакко и Ванцетти от Фурманова.

По словам Благодатковой, ямочные ремонты начались еще в марте 2021 года, для их ликвидации используют холодный асфальт и асфальто-бетонный гранулят.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

По поводу ремонта дорог в 2021 году жители Екатеринбурга могут обратиться в отделы благоустройства районных администраций или в электронную приемную на сайте мэрии.