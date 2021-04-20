Майская велопрогулка 2021 в Екатеринбурге: три маршрута, солнечная погода и велосервис

Старт Майской велопрогулки 2021 будет проходить с 7 часов утра Алексей БУЛАТОВ Фото:

22 мая тысячи жителей Екатеринбурга и Свердловской области стартуют с футбольного стадиона «Екатеринбург – Арена» на велосипедах. Издалека может показаться, что в городе началась велогонка, но нет, велосипедисты «вышли погулять». А именно на ежегодную Майскую велопрогулку 2021 в Екатеринбурге. Им предстоит проехать по одному из трех маршрутов. Рассказываем, каких.

МАРШРУТЫ

Место старта и финиша Майской велопрогулки 2021 – стадион «Екатеринбург – Арена». Время начала: с 07:00 до 12:00. Маршруты поделены на три: малый, средний и большой.

Малый составляет 17 км. Средний – 40 км. Протяженность большого маршрута равняется 70 км. Организаторы уверяют, что этот путь очень живописный. Самые стойкие участники проедут вдоль озера Песчаное.

Маршруты пойдут через ВИЗ, Палкинский Торфяник, Чертово Городище, озеро Исеть и Шувакиш.

— Если вы решили свернуть на более короткий маршрут по каким-то причинам — сворачивайте. Главное, чтобы возможность сократить маршрут была по проезжаемым тропинкам от оргкомитета, а не напрямую через лес, – уточнили организаторы.

Финишируют велосипедисты там же, где и стартовали – у «Екатеринбург – Арены».

С 2016 года велопрогулка проводится отдельно от пешей Майской прогулки Алексей БУЛАТОВ Фото:

СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Регистрация участников проходит на сайте Майской велопрогулки 2021, стартовый взнос составляет 400 рублей. Участвовать могут все, дети до 14 лет приглашаются только с родителями.

Каждому, кто зарегистрировался и оплатил взнос, на старте выдадут маршрутную карту и браслет. А тем, кто не сойдет с дистанции – значок на финише.

ПРАВИЛА

Во время Майской велопрогулки 2021 не перекрывают дороги для автомобилистов, поэтому велосипедистам нужно быть очень внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Организаторы не требуют от участников наличия шлема, но рекомендуют позаботиться о своей безопасности.

Помимо заботы о себе, позаботьтесь о железном друге – возьмите насос, запасную камеру и шестигранники. На контрольных пунктах будет работать бесплатный велосервис.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА МАЙСКУЮ ВЕЛОПРОГУЛКУ 2021

22 мая днем потеплеет до +17 градусов. Ночью термометры покажут +11 градусов. Будет облачная погода, без дождя. Кстати, годом ранее в этот же день лил дождь, но из-за пандемии массовые мероприятия в регионе были запрещены.

Ранее «КП-Екатеринбург» публиковал прогноз погоды на май 2021 года. Ожидается, что в самый теплый день месяца воздух прогреется до +20 градусов.

Напомним, Майская велопрогулка раньше была частью пешей Майской прогулки, но с 2016 года проводится самостоятельно в последний выходной мая. Как считают организаторы, это не спортивная гонка, а велопутешествие в компании единомышленников.