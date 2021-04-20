«Какая ты красивая, Юленька!»: Михалкова объяснила, почему не стыдится обнаженной фотосессии в MAXIM

По словам бывшей участницы «Уральских пельменей», он забыла про критику после комплимента от бабушки [видео]

Тогда Михалкову назвали «горячей начинкой Уральских пельменей» Борис КУДРЯВОВ Фото:

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, как справлялась с критикой после обнаженной фотосессии в журнале MAXIM. Эротические снимки были опубликованы в выпуске за январь 2013 года. Тогда публика неоднозначно отреагировала на фотографии актрисы в трусиках и без.

- Помню, когда вышел номер, я пришла домой, меня встречает бабушка. В руках держит свернутый в трубочку журнал. Я смотрю на нее, съежилась, думаю «Ну сейчас мне дадут». «Какая ты у меня красивая, Юленька!» - сказала бабушка. И это ее оценка до сих пор перевешивает тонны критики, которая, в данном случае, перестает для меня играть роль, - рассказала в своем Instagram Юлия Михалкова.

Кстати до 2014 года Юлия Михалкова несколько лет встречалась со свердловским депутатом Игорем Даниловым. Сейчас официально актриса не замужем.

Юля Михалкова рассказала, как бабушка поддержала ее после обнаженной фотосессии Видео: Instagram Юлии Михалковой

Михалкова регулярно приезжает в родной Екатеринбург. К примеру, летом прошлого года актриса прибыла в уральскую столицу, чтобы поздравить с днем рождения свою маму, да не просто поздравить, а подарить автомобиль. А накануне 37-летняя актриса объявила о запуске своих курсов по технике речи.

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