Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 20 апреля 2021 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области

В Свердловской области сохраняется масочный режим. хотя с приходом тепла людей в масках стало значительно меньше Мария ЛЕНЦ Фото:

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 107 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 31 приходится на уральскую столицу.

Также новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в Верхней Салде, Ревде, Первоуральске, Реже, Кушве, Каменске-Уральском, Асбесте, Североуральске, Нижнем Тагиле, Сосьве и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее количество заболевших уральцев с начала пандемии составляет 85 041 человек, из которых 78 612 полностью справились с опасным вирусом. Только за прошедшие сутки диагноз сняли у 120 человек.

На данный момент врачи оценивают состояний 261 пациента как тяжелое, 137 человек размещены в палатах интенсивной терапии, 92 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено еще 16 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии COVID-19 на Среднем Урале составляет 2 962 человека.