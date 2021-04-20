Евгений Куйвашев отменил парад на 1 мая в Екатеринбурге

Парад в День Весны и Труда 1 мая 2021 года в Екатеринбурге не состоится

1 Мая традиционной демонстрации не будет Алексей БУЛАТОВ Фото:

Праздник Весны и Труда 1 мая 2021 года в Екатеринбурге пройдет без традиционного парада на проспекте Ленина. Такое решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, руководствуясь простой логикой: здоровье людей дороже.

- Эта мера позволит нам сдержать распространения коронавирусной инфекции, - говорит глава региона.

По словам Куйвашева, сейчас в Свердловской области наблюдается устойчивое снижение заболеваемости. Этот результат нужно закрепить и не допустить новых всплесков COVID-19. Об этом свердловский губернатор рассказал на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

Что касается празднования 9 Мая, то в День Победы в Екатеринбурге 9 мая 2021 года проведут только военный парад, а шествие «Бессмертный полк» пройдет в онлайн формате. Сейчас эти решения главы региона должен зафиксировать оперативный штаб Свердловской области.

Бессмертный полк снова проведут в онлайн формате Алексей БУЛАТОВ Фото:

Напомним, что 20 апреля 2021 года в Екатеринбурге и Свердловской области зафиксировано 107 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число заболевших на эту дату на Среднем Урале составляет 85 041 человек, из которых 78 612 человек справились с инфекцией.

К сожалению, продолжает расти и число жертв пандемии на Среднем Урале. По состоянию на 20 апреля 2021 года от коронавируса погибли 2 962 человека.