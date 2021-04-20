На Урале из-за паводка ограничено сообщение с 24 деревнями и селами

Под Талицей подтоплены десятки приусадебных участков Владимир ВЕЛЕНГУРИН Фото:

Из-за паводка в апреле 2021 года в Свердловской области ограничено сообщение с 24 населенными пунктами. Также ушли под воду 8 низководных мостов, а один у села Яр под Талицей даже пришлось разобрать на период половодья.

В 24 селах и деревня, сообщение с которыми временно ограничено, проживают 2 749 человек в 1 280 домах. Подтопленные мосты расположены в Красноуфимске, Байкаловском районе, Туринском городском округе, а также в Ирбитском муниципальном образовании и Слободо-Туринском районе. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Также на территории Ирбита из-за паводка оказались в зоне подтопления 42 приусадебных участков.