В Екатеринбурге сделали платным вход в Ботанический сад

С завтрашнего дня прогулка в Ботаническом саду будет стоить 100 рублей Алексей БУЛАТОВ Фото:

В Екатеринбурге с завтрашнего дня, 21 апреля, станет платным вход в Ботанический сад УрО РАН. За одно посещение нужно будет заплатить 150 рублей. Также можно будет купить абонемент за 1500 рублей и гулять в парке целый месяц. Плату не будут брать только с льготных категорий посетителей. В них, согласно опубликованной на сайте сада информации, входят и дети дошкольного и школьного возраста.

- Территория сада является особо охраняемой природной территорией федерального значения, - объясняют в Ботаническом саду. - Основанием введения платного входа является Устав Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ботанический сад УрО РАН и Пункт об особо охраняемых территориях в федеральном постановлении от 13 июля 2020 года позволяет ввести плату за вход.

Напомним, что о решении сделать вход в Ботанический сад сделать платным стало известно в ноябре 2019 года. Горожане пытались отстоять возможность свободно гулять по саду, но администрация Ботанического сада УрО РАН все равно приняла решение брать за прогулки плату.

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