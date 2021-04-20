Ездят пьяные и без прав: в Нижнем Тагиле три дня ловили нарушителей

На дорогах каждый раз во время рейда ловят десятки безответственных водителей Алексей БУЛАТОВ Фото:

В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе с 16 по 18 апреля сотрудники ГИБДД проводили профилактический рейд «Безопасная дорога». За это время на городах города и округа зафиксировано 641 нарушение правил дорожного движения.

Выписано 16 предписаний за управление машиной без водительского удостоверения. Девять водителей были пойманы в состоянии алкогольного опьянения, один оштрафован за отказ проходить медицинское освидетельствование. Против одного водителя возбудили уголовное дело за повторное нахождение за рулем в нетрезвом виде. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

В марте этого года сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила выявили 11 случаев нарушений при перевозке детей в машинах.