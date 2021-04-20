Клиенты могут подать заявление на возврат средств и получение справок

Офисы банка будут работать в стандартном режиме Алексей БУЛАТОВ Фото:

В Екатеринбурге начали работать офисы лишившегося лицензии банка «НЕЙВА». Клиенты могут прийти в них, чтобы подать заявление на возврат средств и получение справок.

- Клиенты банка - физические и юридические лица - могут обратиться за выпиской по своим счетам, а также предъявить требования кредиторов для включения своих требований в реестр требований кредиторов, - указано на сайте банка.

Пока клиенты «НЕЙВЫ» будут обращаться в банк, офисы будут работать в стандартном режиме.

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Напомним, что Центробанк отозвал лицензию у известного екатеринбургского банка «НЕЙВА» в минувшую пятницу, 16 апреля из-за нарушений закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма.

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