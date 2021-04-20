Общество

В Нижнем Тагиле позже перекроют движение у ремонтируемого моста на Циолковского

Алина СУРИНА

Сегодня 11:10

До 23 мая работы будут проводиться с открытым движением
Движение по самому мосту будет перекрыто 11 мая
Движение по самому мосту будет перекрыто 11 маяФото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на две недели позже перекроют движение у ремонтируемого моста на Циолковского. С 11 по 23 мая работы будут проводится с открытым движением транспорта на левый поворот с улицы Октябрьской революции на улицу Циолковского и в обратном направлении, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Движение по самому мосту будет перекрыто 11 мая. Отметим, что путепровод на Циолковского связывает промышленную часть города с жилыми кварталами и культурным центром. Сейчас он в аварийном состоянии. Для безопасности автомобилистов движение по мосту уже было ограничено, при этом им ежедневно пользуются тысячи людей.

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