В Нижнем Тагиле позже перекроют движение у ремонтируемого моста на Циолковского

Движение по самому мосту будет перекрыто 11 мая Алексей БУЛАТОВ Фото:

В Нижнем Тагиле на две недели позже перекроют движение у ремонтируемого моста на Циолковского. С 11 по 23 мая работы будут проводится с открытым движением транспорта на левый поворот с улицы Октябрьской революции на улицу Циолковского и в обратном направлении, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Движение по самому мосту будет перекрыто 11 мая. Отметим, что путепровод на Циолковского связывает промышленную часть города с жилыми кварталами и культурным центром. Сейчас он в аварийном состоянии. Для безопасности автомобилистов движение по мосту уже было ограничено, при этом им ежедневно пользуются тысячи людей.