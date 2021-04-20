В Академическом нашли труп девочки

Фото: Google maps

В Академическом нашли тело девочки. По словам очевидцев, труп был найден неподалеку от дома № 50 по улице Павла Шаманова. На месте трагедии работает полиция.

Напомним, что 19 апреля в Нижнем Тагиле свел счеты с жизнью 17-летний парень. В его крови нашли наркотики, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

Кроме этого в Лесном свела счеты с жизнью 12-летняя школьница. Позже выяснилось, что девочка была изнасилована. Также в начале года в Березовском покончила с собой маленькая девочка, родители посчитали, что это следствие влияния аниме-игры. Кроме этого в Красноуфимске две подружки свели счеты с жизнью из-за травли в школе.