В Нижнем Тагиле СК возбудил уголовное дело после подтопления домов

Дворы нижнетагильцев топило из-за ненадлежащей эксплуатации коммунальных сетей Алексей БУЛАТОВ Фото:

В Нижнем Тагиле после подтопления нескольких домов следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». По данным следователей, подвалы и дворы нижнетагильцев топило из-за ненадлежащей эксплуатации коммунальных сетей с января 2020 года.

- Сотрудники одной из коммерческих организаций, оказывающей услуги по водоотведению и выполнению работ по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей в городе Нижнем Тагиле, ненадлежащим образом выполнили возложенные на них обязанности, связанные с обслуживанием, диагностикой и профилактической очисткой вверенных им коммунальных сетей, - рассказали в СК по Свердловской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства вины коммерческой организации. Уголовное дело возбуждено по материалам прокуратуры. Сотрудники ведомства выявили множество нарушений. Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила директору ООО «Водоканал-НТ», а также руководителям четырех управляющих компаний внесла представления об их устранении.