УБРиР расширил географию доставки

Фото: предоставлено пресс-службой Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) вышел в новые города с доставкой дебетовых карт. С 12 апреля курьерская служба банка начала работать в Сочи, Иркутске, Красноярске, Владивостоке, Новокузнецке, Улан-Удэ, Чебоксарах, Пензе и Ярославле.

- В перечисленных городах у банка большой потенциал для развития: где-то мы уже обслуживаем юрлиц и хотим привлечь частных клиентов, где-то впервые заявляем о себе и прощупываем почву, - рассказал директор центра развития сотрудничества с клиентами УБРиР Александр Дарданов.

Александр Дарданов также добавил, что города выбирались исходя из обратной связи. - Из Сочи, Чебоксар и Ярославля к нам чаще всего обращались люди с просьбой , - пояснил Александр Дарданов.

По словам руководителя бизнес-блока развития каналов самообслуживания и дистанционных сервисов УБРиР Максима Тамошкина, сегодня нельзя представить себе успешный бизнес без доставки. - Всё уходит в онлайн. Многие продолжают работать из дома, а часть компаний полностью переводит сотрудников на удаленку. Люди привыкли совершать покупки в сети и получать их из рук курьеров. В этом смысле УБРиР идёт в ногу со временем и предоставляет своим клиентам удобный сервис, - рассказал Максим Тамошкин.

Напомним, УБРиР, как и многие крупные компании, начал активно развивать доставку в пандемию. Год назад – с марта по апрель – банк увеличил количество городов, в которых работала курьерская служба, в 5 раз.