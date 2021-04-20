В Екатеринбурге изменили время закрытия движения на время ночной репетиции Парада Победы

Улицы перекроют раньше на два часа

В Екатеринбурге завтра улицы перекроют уже в шесть вечера, чтобы отрепетировать Парад победы Алексей БУЛАТОВ Фото:

В Екатеринбурге изменилось время закрытия движения на время ночной репетиции Парада Победы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Улицы перекроют раньше на два часа, чем планировалось ранее.

- В связи с обращением Центрального военного округа городские власти изменили время закрытия движения всех видов транспорта по центральным улицам уральской столицы, - рассказали в администрации города.

Завтра, 21 апреля, с 18:00 до 04:00 22 апреля на Площади 1905 года запретят стоянку автомобилей.

В этот же период времени будет перекрыт участок от улицы Пушкина до улицы Хохрякова по проспекту Ленина, часть проезжей части от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина по улице 8 Марта и отрезок дороги от улицы 8 Марта до дома на Бориса Ельцина , 10 по улице Бориса Ельцина.

На время репетиций на участках улиц, которые будут перекрыты, установят временные дорожные знаки и изменят режим работы светофоров.

Полный список улиц и график перекрытий из-за репетиций Парада Победы с 20 по 22 апреля 2021 года можно посмотреть здесь.