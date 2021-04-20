В Екатеринбурге водитель сбил мужчину и уехал

Пешехода с травмой головы и переломом колена госпитализировали в больницу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге водитель сбил 54-летнего мужчину и уехал. ДТП произошло в два часа ночи 6 апреля напротив дома на Токарей, 27. Пешехода с травмой головы и переломом колена госпитализировали в больницу.

- Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, двигаясь по улице Ключевская со стороны Мельникова в сторону Токарей, допустил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Сейчас водителя разыскивает полиция. Также госавтоипекторы просят откликнуться очевидцев ДТП и сообщить имеющуюся информацию по телефону: 8-908-632-4367.